台中市北區中清路德化街口3日深夜11點半發汽車擦撞機車意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

林男駕駛綠色中華威力廂型車發生碰撞後，擋風玻璃明顯受損。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

發生擦撞後機車彈飛至對向車道上。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區中清路德化街口3日深夜11點半發汽車擦撞機車意外，25歲袁姓騎士騎機車在路口要左轉，遭同向直行由41歲林姓駕駛的綠色中華威力廂型車撞上，幸騎士只有腳部受傷，無生命危險，警方到場酒測，兩名駕駛皆無酒駕情事，肇事責任仍待警方釐清。

警方調查，林男駕駛的綠色中華威力廂型車與袁男騎乘的機車原本都是在中清路、由忠明路往德化街方向直行，經德化街口，袁男逕行左轉，讓同向直行的林男疑反應不及撞上，中華威力廂型車右側前擋玻璃凹陷，而機車則彈飛至對向車道上。

車禍發生後警方獲報到場對兩人進行酒精濃度測試，雙方駕駛人酒測值均為0.00mg／L，林男表示，他在內線車道直行，機車突然切了進來，讓他反應不及，當場要求警方調閱路口監視錄影帶還原真相。

轄區二分局交通分隊指稱，當時路口號誌為直行綠燈，現場也有機車二段式左轉號誌，目前已調閱路口監視器釐清肇事原因。警方呼籲，行車應遵守交通規則，避免因僥倖心態造成其他用路人之危害。

(中時 )