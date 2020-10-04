慘！合歡山舊照瘋傳 害梨山旅館被退房

網路瘋傳台14甲線合歡山公路被人車擠爆的舊照，嚇壞不少欲前往當地旅遊的民眾。（圖擷自仁愛警分局臉書）

中秋連假4天好天氣，民眾報復性出遊，但日前一張合歡山人潮照在網路瘋傳，嚇得民眾不敢開車上山。南投仁愛警分局昨（3）日緊急澄清，其實那是2015年舊照，不過民眾出遊好興致已被打壞，而已訂房民眾也紛紛取消，害苦當地觀光業者。業者怨嘆，自家旅社被狂退10餘間房，當地旅宿、攤販、商店期待的中秋人潮全被嚇跑了。

連假第一天網路瘋傳的那張滿坑滿谷、人車爭道的恐怖畫面，看了誰還敢到合歡山、梨山出遊。南投縣政府警察局仁愛分局昨在臉書上發文澄清，這兩天網路流傳的梨山人潮照，其實是2015武嶺單車賽的舊照。今年中秋，武嶺、合歡山地區雖車多，但在警方全力疏導下，交通尚順暢，並呼籲剩餘連假時間，歡迎國人上山走走。

在梨山開業近一甲子的，就是舊照假訊息的最大受害者。鄭老闆說，自家旅館被一口氣退了10餘間訂房。他表示，原本住宿旅館、攤商們都很期待中秋連假帶來人潮，豈知一張網路瘋傳照，讓他們期待全落空，聽到花東、澎湖離島等地人潮爆滿，心情真的很淒涼。鄭老闆說，網路瘋傳台14甲線合歡山公路被人車擠爆，會取消訂房的人多是從台北南下的客人，若是從宜蘭進來，就不會受到影響。他無奈的說，客人退房他們是全額退，沒有另收手續會。

一張假訊息毀了梨山的中秋連假觀光，網友紛紛留言，「哇！又被假訊息騙了」、「嚴懲造謠者」、「這更加顯示人腦的重要性」、「怕訂不到房的人搞的鬼」、「交通部學起來，以後連假都發塞車照片，交通就會很順暢」、「塞車比什麼都可怕」、「再彈性放假啊！按照一般放假不是很好嗎」、「台灣最美麗的風景」、「嚇死人了… 像在逃難！」、「台灣瞎跟風文化，一窩蜂愚民狂擠塞車比鬼還可怕。」。

(中時新聞網)