導演李行（右）與江文雄。（摘自倪有純臉書）

導演王童（左）與江文雄。（摘自倪有純臉書）

資深媒體人倪有純今早在臉書悼念表示，28歲投資《梅花》電影竄紅，當年瓊瑤口中的「小江」昨離世。電影界人稱「一代小江」、77歲的江文雄，昨天下午因氣喘而緊急就近送基隆礦工醫院急診，到院不久即昏迷停止心跳，於晚間8點去尋找一個無憂的喜樂世界。

江文雄因喉癌丶舌癌的化療後遺症齒骨壞死，為求治療，長達1年數度奔走，也無法使他的傷口癒合。

倪有純在發文中表示，江文雄在國寶級導演李行的後半段導演生涯以資金力挺他拍片，李行曾說「沒有小江丶新加坡後來的國泰公司，就沒有李行」。瓊瑤「電影企業王國」的巨星公司，《我是一片雲》等創業作等3部大戲，均由小江以對等資金合作，他以創意發行替巨星公司打下基礎。

甄珍丶劉家昌因谷名倫自殺事件困在美國，多年沒戲可拍。他仗義支持好友劉家昌拍攝《揹國旗的人》主題曲〈青海草原〉，「一眼望不盡...」至今傳唱不休。張艾嘉也因他和中影製片廠明驥合作，力捧張主演《梅花》，使張艾嘉丶胡因夢在香港紅竄。

除了李行丶瓊瑤串出的電影世界。江文雄與蔡揚名合作《錯誤的第一步》創造社會寫實的風潮，提拔楊惠姍首次主演該片丶啟用李小飛演主要配，並力捧朱延平拍攝《小丑》處女作。

除了製作丶發行，江文雄把當時五都戲院首映，改成大台北及全省首映。在七十年代，他手握主力的萬國丶中國戲院發行權，人人都爭取和他做好友，很多人都因他投資，可見當年影響力之大。他最近受捧紅陸小芬的江日昇老闆之妻所託，協助江日昇傳記撰寫，生病後最後見的電影人是名導演王童。

(中時 )