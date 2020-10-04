桃園市議員王浩宇陷入罷免危機！不過他昨在臉書指出，他到台南、高雄等深綠選區吃飯，老闆不跟他收錢到讓他感覺很困擾，「一堆國民黨、民眾黨支持者還在假裝民進黨支持者，說綠營支持者也討厭我」。這番話引來網友熱議，並遭吐槽「是真的還滿討厭你的」、「幻想文？」

桃園市議員王浩宇罷免案，罷免王浩宇總部表示，第二階段連署門檻已達標。發起人唐平榮表示，應該可以順利過關，但將持續收連署書，收到安全份數。王浩宇昨則表示「有點累了」。他說國民黨動員的罷免連署，如果達標後，他將做出一個對得起台灣的重要決定。

然而，即便陷入罷免危機，王浩宇仍不斷在臉書分享生活瑣事！王浩宇昨天在臉書表示，到台南、高雄等深綠選區，吃飯時老闆不收錢，已經到讓他感覺很困擾的狀態了，「一堆國民黨、民眾黨支持者還在假裝民進黨支持者，說綠營支持者也討厭我」。

對此，有網友吐槽表示「是真的還滿討厭你的」、「幻想文？」、「既然這樣就移居台南跟高雄，那裡蠻適合像你跟陳致中這種人」、「中壢一些民進黨朋友也很討厭你」、「老實說如果這麼有自信的話，就大可不必理會他們」、「拜託你去南部」、「所以才要罷免你叫你去台南選啊」、「你要不要去大市逛一圈看看，就知道有多少深綠的選民要罷你」。不過也有網友認為「我住台南，身旁的台派，都很喜歡浩宇」、「我是綠營支持者，挺你」、「你如果來南部，整年都可能被包養，吃飯都不用愁！ 這就是南部人」、「你是民進黨年輕一代的戰神」。

(中時新聞網)