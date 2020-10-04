Why am I up!!!!!!!!!!! 😤😤😤😤😤🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 3, 2020

眼見距離自己職業生涯第4次總冠軍越來越近，就算是「小皇帝」詹姆斯也會失眠！詹姆斯4日一大早就連發兩則推文，強調自己怎麼會睡不著，原來是自己腦袋還處於衝刺模式，他也發文恭喜WNBA西雅圖風暴後衛蘇伯德打破歷史助攻紀錄。

詹姆斯4日一大早先在推特上發文，「為何我起床了？」且配上一堆掩面與專注的表情圖片，接著又發推，「我的頭腦仍然處於衝刺模式！過度專注讓我無法入睡，我愛這種感覺，現在我不需要其它任何一種模式。」看來他真的太嗨了。

畢竟詹姆斯在前兩場總冠軍賽表現出色，G1拿下25分、13籃板與9助攻，還在賽後研究比賽影片到凌晨4點，G2又有33分、9助攻與9籃板，更交出0失誤，證明他早已切換到爭冠模式，只要5日領軍再贏1場，湖人就可聽牌了。

眼見蘇伯德在WNBA總冠軍賽單場傳出16助攻打破歷史紀錄，詹姆斯也在IG發文，「誰說在你第17個球季，紀錄就沒辦法打破，蘇伯德繼續保持，我們只能靠自己了，哈哈！」蘇伯德也回應，「我也有同感，感謝詹姆斯，與你共勉！」

(中時 )