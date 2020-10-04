總獎金660萬美元（約台幣1.9億元）的PGA桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship），台灣好手潘政琮持續追趕，第三回合雖然吞下2個柏忌，但全場也抓下6隻博蒂，特別是15到18最後四洞連搶4隻博蒂，以低於標準桿4桿的68桿結束這回合，三天總計是低於標準桿9桿的207桿，從出發時的並列第24前進到並列第14。

第二回合打完潘政琮並列第24，順利通過淘汰線、晉級後兩天賽事，第三回合他再接再厲，雖然前九洞比較困難，吞下了2個柏忌、只進帳1隻博蒂，但轉場後他開始手感發燙，而且球上到果嶺後在距離10呎內的推桿都沒失誤，第18洞一記18呎小鳥推桿乾淨俐落，為這回合畫下完美句點。

賽後潘政琮也挺滿意第三天的表現，透過臉書粉專分享比賽精采畫面，表示：「用連續4隻博蒂結束這天！」還放上象徵博蒂及手感發燙的表情符號，相當有趣。

桑德森農場錦標賽領先群競爭激烈，澳洲選手戴維斯（Cameron Davis）、西班牙賈西亞（Sergio Garcia ）及美國波士頓（J.T. Poston）同以總計低於標準桿14桿的202桿並列領先，戴維斯第三回合交出零柏忌的63桿，全場斬獲1隻老鷹、7隻博蒂，因為他比較早出發，繳卡時還有許多選手尚未完賽，他也透露，知道自己成為領先者，到最後比賽結束都確認還是領先，心情真的很不同。

(中時 )