你常常一吃東西或一喝水就嗆到嗎？其實這是一種吞嚥障礙，醫師表示，許多長者都有進食時反覆噎到或嗆咳的症狀，但背後原因不只是老化，吞嚥困難甚至可能引發吸入性肺炎、營養不良等問題，因此住院而一病不起，成為最可怕的「老人殺手」。

根據國健署資料統計，台灣65歲以上長者約12.8%有吞嚥困難，原因不單純只是老化引起，也有不少因其他臨床狀況而導致吞嚥困難，例如中風、帕金森氏症、失智症等。《良醫健康網》報導，萬芳醫院耳鼻喉科主任洪士涵表示，常見的吞嚥障礙，通常都從「容易嗆到」開始，不可不慎。

洪士涵解釋，吞嚥障礙最常見的是吞下去的過程中，保護不足嗆到；另一種則是因為吞不乾淨，食物殘渣卡在喉嚨內部，輕者影響進食速度，嚴重的話甚至會出現營養不良或是吸入性肺炎等危及生命的狀況，當出現下列這些現象時，就要注意很有可能已有吞嚥障礙。

1.吃東西時常嗆到

2.進食時間拉長

3.吃東西明顯會疲累

4.吃東西後聲音改變

5.無法自覺口腔殘留過多食物殘渣

6.東西吃不完的次數增加

7.吃完東西後感覺喉頭有食物殘留

8.吃完東西後常咳嗽且咳嗽次數增加

9.時常發燒或感染肺炎

10.不明原因體重減輕

11.不願意進食，甚至開始愛流質食物。

醫師提醒若能提早就醫治療，可避免吸入性肺炎發生，目前吞嚥障礙治療，多訓練咽喉肌力及改變食物性質為主，治療師會訓練病人的喉肌力，增加吞嚥的力量，通常越早開始訓練、吃的東西越多，營養比較足夠，就越有力氣順利吞下食物。

(中時新聞網)