美國總統川普因感染新冠病毒住院治療，3日晚間驚傳他入住的軍醫院外頭車道突然出現一個可疑包包，有關單位已經緊急調派拆彈小組赴現場了解。

美國總統川普因感染新冠病毒住院治療，3日晚間驚傳他入住的軍醫院外頭車道突然出現一個可疑包包，有關單位已經緊急調派拆彈小組赴現場，經過調查，是一名人士不小心留下的包包，虛驚一場。

綜合華府當地媒體WTOP新聞網、「今日俄羅斯」報導，美國總統川普2日晚間入住馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）進行治療，不過3日深夜傳出醫院大門外的車道出現一件可疑後背包，警方趕赴現場封鎖附近區域，疏散在醫院前聚集的大批川普支持民眾，當地消防署長及拆彈小組也趕到現場調查包包內是否有爆炸物質。

A suspicious package was just left outside Walter Reed. Police moved the crowd away from the bag #Trump #WalterReed #Trump2020 pic.twitter.com/Z57RouLqz3 — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 4, 2020

經過調查，警方指出可疑包包是一名人士忘在車道上留下來的，現在已經重新開放部分封鎖區域。

Following police activity, Rockville Pike (MD-355) is now reopened from Cedar Lane to Jones Bridge Road. Expect residual delays. Seek alternate route. #MDTRAFFIC — MC Emergency Mgmt (@ReadyMontgomery) October 4, 2020

川普自從2日住院後，華特里德國家軍事醫學中心大門外就聚集數百名支持群眾為他加油打氣。

Suspicious package cleared by the gate of Walter Reed where Trump supporters were rallying. They’ve been allowed to return. Road is still closed for now. We are live at 11 pic.twitter.com/Nf7IA89vuf — Darcy Spencer (@darcyspencer) October 4, 2020

(中時新聞網)