中秋也擾台？國軍廣播驅離 民航機「感謝國軍」

共機頻頻擾台，國防部資料統計，自9月中以來，大陸16天就派了51架次，而我空軍多次升空驅離，每架次、每小時油耗等相關成本平均高達百萬元，半個月以來就耗費上億元。

大陸解放軍動作頻頻，甚至飛越海峽中線，挑釁意味濃厚，我軍也不敢大意。根據統計，軍機每小時油耗費，E-2K預警機27萬元、幻象2000戰機13萬元、F-16戰機16萬元、IDF經國戰機9.5萬元，後勤維修加上待命成本，1架升空每小時就要花費百萬元成本，這還不包括零件汰換、飛機折舊的費用。

前空軍副司令張延廷表示，戰鬥機有它的弱點，留空時間很短，在兵力上、機型上，還有各個機場做彈性調配，要能達到黃金組合，這樣才能避免消耗戰、疲勞戰，否則飛行員會應接不暇。

不過，消耗戰對大陸解放軍來說恐怕也是負擔，國安研究院資源與產業所長蘇紫雲指出，大陸對日本也進行襲擾，要應對美軍的抵境偵查，同時還要應對中印邊界的軍事壓力，飛行部隊其實不利於消耗戰。

(中時新聞網)