昔日王建民在洋基隊時期的隊友、捕手瑟維利（Francisco Cervelli），今（4）日透過個人IG宣布退休，結束13年大聯盟生涯。34歲的瑟維利待過洋基、海盜、勇士、馬林魚等隊，2009年隨著洋基隊贏得世界大賽冠軍，那年是王建民在洋基的最後一年，兩人曾經短暫相處。

委內瑞拉籍的瑟維利今年才效力馬林魚隊，出賽16場，53打數擊出13支安打，包括3支全壘打，有7打點，打擊率2成45。最後一次出賽是在美國時間8月22日，後來因腦震盪被列入傷兵名單，這是他在大聯盟的第7次腦震盪紀錄。

瑟維利的大聯盟生涯共出賽730場，擊出605支安打，包括41支全壘打，有275打點，打擊率2成68。表現最好的一年是2015年在海盜隊，出賽130場，擊出133支安打，包括7轟，有43打點，打擊率2成95，是海盜隊的主力捕手。

今年例行賽後段瑟維利都未出賽，馬林魚打進季後賽也未將他放入參賽名單，可能因此讓他覺得力不從心，認為自己應該退休了。

(中時 )