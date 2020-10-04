我們與金曲獎的距離

2020年第31屆金曲獎落幕，每年金曲獎的最佳國語女歌手獎，簡直就是不到最後不知道結果的「死亡之組」，讓人有種無論是誰得獎都實至名歸，無論誰落敗都欠她一座金曲獎的感覺，入圍者都大有來頭、來勢洶洶，讓網友議論紛紛，好想知道到底最後誰能笑著帶回那金光閃閃的獎座。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看，經歷了這麼多屆金曲獎頒獎，哪些實力女聲是網友心目中的遺珠，甚至不禁高呼「金曲獎欠她們一個最佳國語女歌手獎座」呢？

第10名：許茹芸

「你怎麼捨得讓我的淚流向海，付出的感情永遠找不回來。」這段耳熟能詳的旋律，相信許多人都有聽過。歌手許茹芸當年在餐廳演唱時被發掘，溫柔療癒的嗓音稱為「芸式唱腔」，在1990年代末期，與李玟、張惠妹並稱「台灣歌壇三大天后」，也和許美靜、李翊君同為上華三大銷售天后，然而卻沒有拿過金曲獎最佳國語女歌手的獎項，也讓粉絲感到相當遺憾。

第9名：王若琳

曾奪下金曲最佳編曲人獎和評審團獎的王若琳，這次31屆金曲獎以《愛的呼喚》也備受肯定，入圍最佳年度專輯、最佳國語專輯、最佳編曲、最佳音樂錄影帶，不只是少見以翻唱入圍多項大獎的女歌手，更被視為今年金曲的「最強黑馬」。

許多網友認為她有望在最佳國語女歌手的死亡之組中脫穎而出，成為新科金曲歌后，雖然最終輸給了娃娃魏如萱，她的努力與好成績依舊是有目共賭。

第8名：田馥甄 Hebe

每到金曲獎公布入圍名單的時刻，大家最期待聽到的入圍名號就屬田馥甄了，她的音樂風格深深擄獲許多人的心，再加上她獨特的個人魅力，讓人更加期待有一天田馥甄可以拿一座最佳國語女歌手啊！

第7名：Faye飛（詹雯婷）

離開F.I.R後的Faye詹雯婷，在第29屆金曲獎時以個人專輯《小太空》入圍最佳女歌手，拋開大家對她多年來的既定印象，找來新夥伴合作，創作出這張有著新思維風格的作品，可惜敗給當屆的徐佳瑩，讓不少網友覺得實在是太可惜了。

第6名：陳綺貞

陳綺貞可說是去年金曲獎入圍落馬名單的最大遺珠，她的音樂作品幾乎都由自己作詞作曲，創作能量滿滿，人氣也是多年來居高不下，但也將近十年沒有入圍金曲獎，期待有天能在入圍名單上看見陳綺貞的名字啊！

第5名：孫盛希

擁有迷人的磁性嗓音、去年抱回最佳國語專輯獎的「希希」孫盛希，今年以頒獎嘉賓的身分出席頒獎典禮，不少歌迷都相當期待她可以再一次入圍最佳國語女歌手，把去年擦身而過的歌后獎盃帶回家。

第4名：呂薔

曾經入圍金曲獎最佳新人的呂薔，2018年憑藉專輯《O_LOVE》入圍第29屆金曲獎最佳國語女歌手獎，也是網友心目中被欠一座金曲獎獎盃的遺珠歌后，沒辦法啊當年的對手徐佳瑩實在太強，但這一戰也讓更多人認識她。

第3名：鄧紫棋

當年21歲的鄧紫棋就曾以專輯《Xposed》首次入圍女歌手獎，在當時是最年輕的準歌后，七年來她經歷了解約低潮和事業危機，去年底發行《摩天動物園》便是她自立門戶的第一張專輯。

鄧紫棋不只包辦詞曲創作、企劃、視覺，連服裝、美術也親自主導，強勢入圍金曲5大獎，也再次成為歌后候選人，這浴火重生的過程真是不容易，讓網友大喊不把獎座全包實在是說不過去，雖然最終還是落馬，只能期待下一次的機會了！

第2名：A-Lin（黃麗玲）

A-Lin的歌喉，真的不需要再多說，無論在哪個角落，只要一聽到她的聲音，馬上會被她捲入歌曲的世界中。

A-Lin一共入圍過5次金曲獎，其中一次是每個歌手一生只有一次的最佳新人獎，另外四次都是最佳國語女歌手，無奈也是中獎運氣不太好，總是就差那麼一點點啊！

第1名：梁靜茹

出道20年的梁靜茹今年是睽違11年再次入圍，六度角逐金曲歌后，她的歌陪伴許多人度過人生中不舒坦的時刻，也因此被封為「療癒情歌天后」，更有「每個人心中都有一首梁靜茹」的都市傳說。

但她的金曲之路卻異常坎坷，入圍六次至今尚未封后，不少歌迷都希望今年撕開情歌標籤努力轉型的梁靜茹可以一甩多年來的陪榜命，把那個欠了好多年的獎座帶回家啊！

雖然最終還是輸給了魏如萱，不過她在金曲舞台上輕輕唱起那些感動無數人的「梁式情歌」，再度觸動了多少人的心。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月05日至2020年10月03日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金曲獎最佳國語女歌手遺珠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)