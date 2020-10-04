日前挺韓網紅貼紙哥在臉書上貼出高雄六合夜市的近況，巷頭可以直接看到巷尾的慘況讓他直呼好懷念韓國瑜還在的時期；卻有毒舌網友狠酸「六合夜市早就沒落了」，這讓網紅比特王相當不以為然，貼出「中秋連假時期的瑞豐夜市人潮」，反嗆「這樣能不能證明高雄人潮不見了？」

貼紙哥日前在臉書上發文貼出高雄六合夜市目前的狀況，指出在韓國瑜離開之後，六合夜市根本就沒有人潮，「站在街頭可以看到街尾」，跟當年的「國瑜夜市」完全不可比擬，直呼在還國瑜離開以後，只能用一個「慘」字來形容！

但是網友卻狂酸「六合夜市早就沒落了，沒人潮根本不是韓國瑜的影響」，對此，比特王貼出中秋連假期間的瑞豐夜市慘況，怒批「難道瑞豐也沒落了嗎？」只見影片中人潮稀稀落落，完全不像是一個連假期間的觀光景點。

這個畫面也讓許多過去喜愛高雄的韓粉們相當心痛，表示「沒有韓國瑜用心經營高雄，現在大家日子都很難過」、「酸民乾脆說整個高雄都沒落了算了」、「面對沒有人潮的現況吧，就是一個慘字」、「國瑜夜市盛況歷歷在目，如今不勝唏噓」。

(中時新聞網)