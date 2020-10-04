傳國泰航空周一起向職員機師發解僱信，涉及逾千名員工。（美聯社）

香港國泰航空正全面檢視集團的業務營運，恐大規模裁員。港媒報導，3日網上傳出國泰具體裁員計劃，指國泰將於5日向400名國泰城員工及700位機師發出解僱信。國泰回覆指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論。

東網報導，國泰航空及旗下國泰港龍航空放棄申請第二輪保就業計劃，疑為大裁員舖路。

報導指出，國泰航空本月起第4季正進行資本重組計劃。有網民於社交媒體上貼出短訊截圖，指國泰將於本月5日先向400名職員及700位機師派發解僱信，即日會封鎖員工的職員證和電郵。國泰亦已於12日預留國泰城所有會議室，供被解僱的空中服務員歸還制服。

據報導，400名國泰城總部員工會被解僱，一半是人事部及訓練部門員工。同時，傳出國泰航空將出售旗下國泰航空飲食服務公司(CPCS)或香港機場地勤服務有限公司(HAS)。另有指3年以下年資及未來3年將退休的員工是被裁對象。

國泰回覆查詢指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論，現時正全面檢視集團的業務營運，會於第4季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

國泰及港龍航空在第一期「保就業」計劃中承諾聘請約兩萬名員工，但無申請第二期保就業，一旦宣布大規模裁員，勢惹來社會廣泛關注。

香港01報導，國泰行政總裁鄧健榮9月28日受訪時，拒絕回應裁員傳聞，表明公司將會綜合所有因素再作決定，現階段還在研究國泰未來的營運規模和模式，故不會剔除任何選項。

(旺報 )