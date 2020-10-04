白晝反夜殺意生，水霧瀰散封退路，鳴水非瀾挹天癒首現冷絕之態，獨挑異殃猂族、兵禍血色塔聯軍，水霧、肅殺交織，不受弭爭之風所限的挹天癒初展能為，飛瀉銀光激戰開，掀蕩狂瀾百丈波。

冰禍破峰指玉棺，九陽再出逆危局，第二戰路開，劫道天人收，浩月照雙鋒，名劍會劍瘟，驚見與劍劫相同的面孔，卻是無端怨恨，倦收天不明所以，應對敵手滿腔殺意，只聞鏗然一響，天鞘晨曦現凡塵，金鋒道威展威能。

驚天逆襲轉乾坤，三方局勢計中計，月才子運籌帷幄，巧借岳雲深為引，癒者為鉤名劍阻，兵分三路共殲敵，異殃猂族、兵厄劍瘟雙雙受伏；四野如罩雲煙，玉棺內驚現萬年果，萬點金星如走龍飛電，談無慾拂塵輕揚，巧勁揮灑，妙至巔毫，拂去雄渾掌勢，竟似風排飛葉，渾不沾身！

華胥深處神秘道，秋水澡雪探秘來，不意行蹤洩漏，紫煙迷濛中一道凌厲刀光斬斷退路，兩人命若殘燭，再遇雪中狼逼殺而來！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第7章：挹狂瀾、收天鋒、紅塵脫俗蹤！

；第8章：智談烽雲。

(中時 )