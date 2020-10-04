美豬美牛開放來台，引起全民高度關注瘦肉精議題，民進黨為此展開「美豬大內宣」，連《科學人》雜誌都為中央政策背書，引發外界抨擊，趕緊下架文章，向大眾道歉。而國民黨立委吳怡玎更踢爆，《科學人》的資金來源竟然是來自「農產品受進口損害救助金」，農委會做法已經違反預算法，離譜至極。

《科學人》9月19日刊登的廣告貼文中，以台灣對萊克多巴胺的相關規範為主題，提及「農委會堅持國內三不：不會進口、不會販售萊克多巴胺、不會核准動物用藥品許可證」，以「為了保有台灣豬優勢，讓消費者多一種選擇」解釋台灣為何仍禁用萊克多巴胺。

但《科學人》此舉引發網友罵聲，認為《科學人》未發揮議題正反面論述的科學精神；《科學人》因此下架廣告貼文，並退回農委會廣告費，向大眾道歉。

不過農委會卻表示「待釐清何人委託科學人刊登廣告」。但吳怡玎接受《聯合報》採訪時踢爆，農委會為美豬下很多廣告，許多資料都不公開透明，而引發爭議的《科學人》雜誌的資金來源竟是「農產品受進口損害救助金」，請問這意味農委會變相承認進口美豬將對台灣造成傷害嗎？

(中時新聞網)