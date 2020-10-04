台南市新市區成功街凌晨4時58分傳出槍擊案，兩名男子疑似談判破局，25歲張姓男子左胸中彈，目前被送至安南醫院開刀搶救，有生命危險，開槍後逃逸的28歲吳姓男子，早上10點多已被善化警方逮捕，目前正帶往警局訊問中。

(中時 )