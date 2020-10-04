台南新市槍擊案1人中彈 槍手逃逸後被捕 10:392020/10/04 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市新市區成功街凌晨4時58分傳出槍擊案，兩名男子疑似談判破局，25歲張姓男子左胸中彈，目前被送至安南醫院開刀搶救，有生命危險，開槍後逃逸的28歲吳姓男子，早上10點多已被善化警方逮捕，目前正帶往警局訊問中。 (中時 ) #台南新市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瘦子金曲演出後…突放閃！一張牽手照帥氣護女友 00:102020/10/04 娛樂 遊艇碼頭放煙火 南市連開2罰單 04:102020/10/04 地方新聞 台南遠東阿新師傅 創新詮釋蛋黃酥 04:102020/10/04 產業．科技 嘉邑慈濟宮 嘉市登錄歷史建築 04:102020/10/04 地方新聞 病媒蚊誘卵桶 桃園3里監測數值較高 04:102020/10/04 地方新聞 高燒陸男偷渡金門 嚇壞岸巡 04:102020/10/04 社會新聞 海陸雙向玩寶島 04:102020/10/04 生活新聞 15檔外資回補 後市可期 04:102020/10/04 財經要聞 草山行館外帶一次性餐具 12月1日起收費 04:102020/10/04 地方新聞 無立體交叉 東勢潭子段恐打結 04:102020/10/04 地方新聞 社會熱門新聞 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 牛肉麵店淫魔男無套性愛史！廣告小妹曝光全底細 - 社會 男子攀中央尖山滑落「死亡稜線」 失聯11日尋獲遺體 - 社會 親生子不像爸 他偷驗DNA崩潰「兒子變兄弟」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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