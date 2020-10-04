為了開創多元有趣的閱讀模式，教育部所屬國立公共資訊圖書館以「想見你野來閱讀」作為2020年台灣閱讀節活動主題，公開向讀者徵件，辦理「閱讀角創意布置競賽」，邀請民眾運用野餐概念，將閱讀元素融入休閒活動裡，型塑閱讀的日常美好。

國立公共資訊圖書館規畫出5個館內空間交給喜歡大型布置的讀者，不限年齡，只要對閱讀空間有創新的想法，都可來參加。

教育部表示，這次活動徵件分初選及複審二個階段，徵件初選至10月23日截止收件，參加競賽作品應以「想見你野來閱讀」為主軸，以閱讀主題並結合圖書館館藏資料為創作發想，運用野餐風格布置，架構應以模組化、方便移動為原則，提出整體設計規劃、作品規格及材質說明等。

徵件作品資料須於期限內郵寄至圖書館，主辦單位將以書面方式審查，遴選出5組參賽者進入複審，凡入選複審作品即可到圖書館進行實體布置具體呈現，除了補助製作材料費外，更提供競賽得獎獎金鼓勵讀者展現最佳創意與創作力。

教育部長期扶植地方公共圖書館進行閱讀環境與設備升級，全國公共圖書館近年來更透過跨域合作，提供豐富且多元的閱讀推廣活動，讓民眾打破閱讀的框架，隨時隨處都能體驗閱讀好時光。這次競賽辦法活動簡章請詳見國立公共資訊圖書館「閱讀角創意布置競賽」公告。

(中時 )