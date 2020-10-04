副縣長陳正昇表示，雖然街舞文化對南投民眾較為陌生，但也到國高中學生喜愛與嚮往，規劃青年朋友喜愛的街舞大賽來推展觀光，以吸引更多年輕族群前來南投（黃立杰攝）

中秋連假10月3日，民眾如預期踴躍出遊，有逾千名遊客前往水里鄉車埕鐵道文化廣場，觀賞第一屆「觀光首都盃街舞大賽暨反毒宣導活動」，北中南17個進入決賽的街舞團體熱力尬舞，拚得舞王榮譽。

南投副縣長陳正昇說，這是縣府第一次辦街舞比賽，總獎金高達15萬元，希望鼓勵民眾多多出門運動，保持健康的身心。從主持人、評審團到入選的團體，縣府觀光處皆十分用心，不僅找來資深舞蹈老師講評，更在每隊表演結束後進行短評分享，讓參賽者和觀眾瞭解街舞的獨特之處，達成流行文化的交流。

主辦單位搭配車埕小鎮的獨特氣氛，邀請許多文創店家設攤，包括特色氣泡飲、國姓冠軍手工咖啡等攤位，讓民眾吃飽喝足不亦樂乎，展現用心和細心。

特色氣泡飲攤位顏色吸睛，展現台灣文創店家獨有的軟實力，打響區域觀光（黃立杰攝）

活動周邊有車埕地區特色攤位，打造的清新市集，吸引遊客駐足品嘗選購（黃立杰攝）

同時活動倡導反毒，戮力推動毒品危害防制，衛生局長黃昭郎表示，毒品氾濫是全世界共同面對的問題，為避免青年朋友深受其害，積極利用各種管道宣導拒毒觀念，並鼓勵青年參與運動休閒。藥癮者及其家屬可利用投縣毒品防制中心24小時免付費電話「0800-770-885」諮詢，共同努力達成反毒目標。

「觀光首都盃街舞大賽暨反毒宣導活動」最終冠軍為來自高雄的「蘋果家族」，不僅可獲7萬元獎金，也將榮擔南投觀光宣傳大使。

(中時 )