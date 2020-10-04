一名男網友於臉書社團表示，上月時生殖器不慎染上「包皮龜頭炎」，就醫後，兩禮拜仍不見好轉，醫生進而建議他做完整的「性病檢查」，讓他相當緊張且害怕，因此刪除了所有有關「吃魚喝茶」的資訊，並發誓自己「不再去」了。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆廢公社》發文，他透露自己一直以來「吃魚喝茶」都是無套吹，也會乖乖戴套，但近一兩年他常常感到恐懼。由於上月生殖器不慎染上「包皮龜頭炎」，也有不少的組織液流出，經就醫後，醫生給予相關藥物塗抹外，也給予一些抗生素，仍不見好轉。凡是口腔抑或是嘴唇破洞，他便會懷疑自己是否長了菜花；手腳稍微紅腫，便質疑自己是否長梅毒，甚至是尿尿有些微異常，他也會猜疑自己是否得了淋病，種種的身體狀況都讓他擔心因此罹上「愛滋病」，因此他都會上網查看資料，一一確認是否與自己症狀符合。

原PO將自己的擔憂PO上網，請求網友協助給予意見。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見原PO相當無助地透露，無論是新聞或是自己有相似症狀，便會輾轉難眠，不斷地想「我是不是人生就毀了」，因此遭親友唾棄，變成社會人口，想到這他的眼淚便不自覺地落下，他透露已向公司請假4日，這幾日只能在街道上無助地遊走，而相關的「吃魚喝茶」訊息他也痛下決心，刪除所有內容。

文章曝光後，不少網友紛紛留言「趕快看醫生，有就是有，沒有就是沒有，網路資訊亂七八糟以偏概全，瞎猜才是浪費生命」、「建議去大型醫院檢查比較好」、「花錢搞得自己心裡這麼不安......值得嗎」，但也有部分網友認為本篇根本為「創作文」，並表示「一整個作文，看了都愛笑」、「寫的很好！卡後續」。

(中時新聞網)