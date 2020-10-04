儘管今年總冠軍賽都還沒打完，卻有兩名熱火球員已經提前遭到鎖定了！根據《NBC Sports》記者哈伯史托4日爆料，勇士很有機會在今年休兵期間從熱火挖走先發大前鋒克勞德，甚至替補中鋒梅耶斯里歐納德也被馬刺列入積極挖角名單之中。

身為NBA著名「浪人」，克勞德以2012年第34順位進入NBA，短短8年期間分別待過獨行俠、塞爾提克、騎士、爵士、灰熊、熱火等隊，直到今年2月跳槽熱火，他才逐漸找到發揮空間，更在今年季後賽表現搶眼，且站穩先發位置。

「從我的角度來看，克勞德跟勇士完美匹配，他是一名強壯的3D類型球員，打球相當強悍，很多人都不希望跟他對位，」強調勇士只需一個中產特例就可簽到克勞德的哈伯史托表示，「但像他這樣的球員，絕對是你想在自己球隊擁有的。」

畢竟勇士下季即將迎來「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生滿血復活，搭配卓雷蒙格林、威金斯等人，確實很有機會重回爭冠行列，但他們的內線戰力依然不足，就算擁有今年榜眼籤，勇士還不如考慮從熱火挖來克勞德，或可真正獲得補強。

(中時 )