第31屆金曲獎3日晚間在台北流行音樂中心圓滿落幕，還邀請到許多大咖表演嘉賓共襄盛舉，不過田馥甄Hebe登台獻唱後，網友正反評論兩極，有人指服裝、舞台設計有失水準，更指出她有些走音，在PTT掀起熱烈討論。

田馥甄擔任今年金曲演唱嘉賓，她頂著一頭及腰長髮，身穿芭比亮粉紅的連身長裙登場，現場熱唱《皆可》、《先知》、《不醉不會》，表演長度約8分鐘，不過，這段演出卻出現正反兩面評價，有網友開酸：「不只歌聲，燈光、舞台都很災難」、「她那段的舞台設計是在整她吧XD」、「田前面是小飄+舞台效果不好」、「真的無法和頑童張震嶽那段相比」。

但也有人緩頰：「現場超棒的好不好」、「不到災難吧就是比較飄」、「用耳機收音很好，不會像電視那麼悲劇」、「田是有比較不穩 ，但其他人真的沒那麼差」、「有到狂走音嗎，說得太誇張吧」。

網友掀兩派論戰田馥甄的金曲表演。（圖／翻攝PTT）

今年金曲獎爭議可不少，王若琳以《愛的呼喚》拿下金曲最佳國語專輯奬，卻被網友譙翻，認為整張專輯只有一半國語歌，且都是翻唱；歌后選拔競爭也相當激烈，評審在魏如萱與王若琳之間交戰，魏後來以一票之差險勝，而梁靜茹6度錯失歌后寶座，被網友視為最大遺珠。

(中時新聞網)