加利科技日前遭踢爆進口陸製非醫用口罩混充「MIT」實名制，負責人林明進還嗆聲陸製品質比國家隊好，遭中央流行疫情指揮中心打臉，直到知名YouTuber台灣星火日前將加利陸製口罩送驗，結果細菌過澽率竟比國家隊品質還好，檢測結果昨曝光後引發網友熱議，痛罵「難怪當初政府說不需要驗，因為驗了就難看了」。

Youtuber台灣星火出示國家隊口罩細菌過濾效率5次檢驗結果。（圖/截自台灣星火臉書）

YouTuber台灣星火日前將加利原先製作的國家隊口罩與後來混充實名制的陸製口罩都送交紡織產業綜合研究所檢驗，結果意外發現，陸製口罩的細菌過濾率竟比國家隊口罩還好，醫用口罩細菌過濾率需達95％以上，國家隊口罩細菌過濾效率5次檢驗結果分別是95.9％、94.0％、95.2％、94.6％、95.3％，其中有2次數據還低於95％；加利口罩細菌過濾效率5次檢驗結果分別是98.9％、98.9％、98.7％、99.1％、98.7％，數據5次都達95％以上。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，加利混充非醫用口罩交給政府徵用是重大違法事件，而且台灣星火舉出的檢測報告是以個人名義送驗，未由客觀相關人員共同會辦，其中一片產品有carry mask字樣但看不出產地，另一片有Made in Taiwan字樣但看不出是哪家廠商，因此無法完全採信。

網友則紛紛回應「看來加利老闆當初說得沒錯」、「難怪當初政府說不需要驗…因為驗了就難看了」、「黑心品結果比MIT好又比MIT便宜，那是政府問題還是加利問題」、「既然陸製口罩品質可做得比國家隊好，你還嚴格管制幹啥？」；也有人強調「重點在混充MIT，違法獲利就是違法」！

(中時新聞網)