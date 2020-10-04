中秋連假第4天，交通部公路總局今日表示，至上午8時止，省道路況大致順暢，預估午後會有收假車潮湧現。

收假旅次部分，往返南北部及東部的重要省道路段，如台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、台9線蘇花改及台9線南迴改等，從今天早上9點起收假車潮將逐漸增加，預估12時至20時為交通量尖峰期，晚間車潮才會逐漸緩解；公路總局呼籲民眾可提早出發避開壅塞時段，同時利用「幸福公路APP」並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊。

適逢連假最後一天且天氣晴朗，各地觀光風景地區仍會有車多時段情形，如北部地區台2線福隆至瑞濱（東向：10-19時，西向：9-17時）、萬里至大武崙（東向：14-20時，西向：9-17時）、關渡至淡水（東向：14-20時，西向：9-17時）、台3線及台7線大溪至慈湖(南向：9-15時，北向：9-19時)，公路總局已協請警察機關於重要路口疏導並發布路況資訊，建議今日要前往上述風景區的民眾，避開交通尖峰時間前往。

南部路段，預估台1線水底寮至楓港(北向：15-21時)出現車多情形，於壅塞時段規劃替代路線(縣道185線)，並協調屏東縣政府警察局取締違規停車及規劃警力疏導路口交通，於重要路口維持警力控燈。

另外，針對公總祭出的大眾運輸優惠，公總統計自9月30日0時至10月3日24時止，西部國道客運共計行駛31,555班次，疏運586,532人。實施優惠之路線共計行駛22,603班次，疏運415,500人。花蓮地區國道客運路線共計行駛6,149班次，疏運110,776人。

(中時 )