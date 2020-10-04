女星況明潔當年以美少女團體「城市少女」成員身分入行，一出道就以〈年輕不要留白〉一曲走紅，俏麗模樣深植人心，之後況明潔也嘗試綜藝、主持甚至戲劇領域，都有相當亮眼的表現，但最讓人嘖嘖稱奇的，是她外型超級凍齡，近來她大方貼出素顏照，絲毫看不出已經53歲。

況明潔近來加入本土劇行列，在其中飾演對兒子戀情有意見的母親，因知悉女方黑暗的過去，擔心兒子被染黑，因此用盡心機不惜動用人脈、地位出狠招對付女方，以保兒子光明未來，況明潔雖是演心狠手辣的豪門太太，但其實模樣凍齡亮麗，要靠服裝跟化妝來增加歲月感。

況明潔私下習慣素顏，肌膚幼嫩無明顯皺紋，看不出已過50歲。(取材自況明潔臉書)

據《三立新聞網》報導，即使況明潔外型保養得宜，但她坦言還是想進廠維修一下，覺得人老了就應該利用最新科技來保持良好狀態，可是「我想去拉皮還無法」，原來況明潔是「醫美拒絕戶」，醫生說她臉部皮膚過薄，沒有辦法拉皮，就連讓皮膚變細致一點的埋線拉皮療程都無法，讓她苦惱還有什麼方法可以hold住青春。

事實上況明潔只有上鏡頭才化妝，私下幾乎脂粉未施，她幾乎每天都在臉書po照跟粉絲互動，接連兩天都曬出素顏照，直呼天氣舒適，「還是習慣不化妝的自己」，只見照片中的她膚色均勻白皙，也沒什麼明顯皺紋，53歲仍擁有年輕的肌膚，其實根本也不太需要動用到醫美技術，讓人直呼羨慕。

(中時新聞網)