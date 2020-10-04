◎海陸雙向玩 飽覽台灣美景

國旅正夯，環島旅遊大戰也默默開打，雄獅旅遊秋季再度獨包星夢郵輪「探索夢號」，自10月22日至11月22日規畫以基隆為母港的獨家「環島郵輪」，最多可一趟造訪基隆、台南、澎湖、高雄及花蓮，飽覽不同視角的台灣美景。

◎彰化芙蓉草祕境 成打卡熱點

中秋連假首兩天，擁有許多知名景點的南投縣未出現爆棚人潮，但遊客仍不少，3日秋高氣爽，各大景點漸出現旅遊人潮，達到近滿負荷量，日月潭地區即湧進3萬4000人次，車多造成交通阻塞，預估今天將達到旅量高峰。

◎金門審計風獅爺 遊客朝聖打卡

風獅爺是金門的地方守護神，也是最具特色的人文圖騰。坐落於城郊的福建省金門縣審計室，在門口豎立了1尊高逾2公尺，手持帳簿、毛筆，腳踏古錢幣的「審計風獅爺」，結合機關形象與地方文化意象的公共藝術，成為自由行遊客打卡的新景點。

◎中央公園歐風花海 拍美照免出國

各界引頸企盼的台中市中央公園，預計今年12月正式開幕，市府建設局為迎接來自全國遊客，選在靠近敦化路二段上方及12感官平衡體驗區周邊施種約950平方公尺四季草花，搭配公園內特色步道及地景；歐風唯美花海彷彿置身仙境，迎接市民前往公園探尋神秘的森林生態。

◎鐵砧山雕塑公園 觀光運動好去處

大甲鐵砧山雕塑公園改善工程完工，新增東西兩側觀景平台，導入全齡式體健設施、全台首座漂浮式網床網管等，全新設施吸引眼尖親子搶先遊玩。市議員吳敏濟28日說，改造後的鐵砧山集觀光、遊憩、生態與體健於一身，30日將正式啟用帶給遊客煥然一新感受。

◎旗津黑沙玩藝節 開趴嗑海鮮

「旗津黑沙玩藝節」27日至10月11日登場，今年因疫情延後，觀光局長周玲妏形容是「美麗的錯誤」，閃避炎夏以及搭上中秋、國慶連假。這次活動主題為「黑潮」，共祭出4大亮點，並且首辦潮水席、潮飲趴及多項水上活動，更邀請八三夭等多組歌手輪番開唱。

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(中時新聞網)