台灣民意基金會日前公布民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口，有3成2的人贊成，但有約6成的人不贊成，不贊成比贊成者人多28個百分點，民眾反對聲浪大。臉書粉專「聲量看政治」則指出，在美豬議題的新聞中，相關的政治人物，若不計正負，聲量最高的政治人物是衛福部長陳時中，總統蔡英文則位居第二。

「聲量看政治」撰文指出，美國肉品部分開放進口議題，自蔡宣布以來，相關議題仍餘波盪漾，但政策的爭議度已未如以往。從新聞趨勢來看，以8/28-9/10約兩周的時間，相關議題熱度最高。但若綜觀全局，當時尚有疫情、兩岸、中美與美台關係、捷克議長來訪，甚至館長中槍，都左右了大家對美國肉品議題的關注度。此外，國民黨雖強烈反對，但始終未能拿出有效的反對論述與策略，議題至今逐漸進入相對趨緩期。

該粉專指出，在美豬議題的新聞中，相關的政治人物，聲量最高（不計正負）的政治人物是陳時中，佔美豬議題新聞聲量的25.62%。其次是蔡英文，佔相關新聞的25.47%。接著為行政院長蘇貞昌、國民黨立委蔣萬安以及農委會主委陳吉仲、台北市長柯文哲、前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、新北市長侯友宜。

該粉專對此提出分析：

1.陳時中部長因屬於食品檢驗的第一線政策主管機關首長，其政策論述必然備受關注。雖然有負面聲量，尚且應對得宜，因此在美豬議題中，曝光度與討論度最高。

2.蔡總統雖宣布開放，但開放後政策論述攻防，交由政院主導反應，在相關議題曝光與討論比部長稍少。

3.蘇貞昌作為行政院長，除了必須展開相關政策的實際因應措施，在立法院開議後，自然成為反對黨的攻擊焦點之一，聲量曝光與討論度自然也較高。

4.蔣萬安在開議之後，成為國會媒體焦點。其一，過去2017年衛環委員會勞基法一戰成名，這次政策攻防重點又回到衛環，目光自然關注衛環的反對陣營如何應戰；其二，蔣萬安是目前國民黨少數的青壯派與明日之星；其三，又被外界臆測為下屆台北市長人選。因此聲量自然有之。由於國民黨整體戰力不足，蔣萬安受國民黨整體戰略搖擺影響隨波逐流，聲量自然屈居第四。

5.陳吉仲身為農業與畜牧業主管機關主管，與陳時中同樣是第一線攻擊焦點，不過由於美豬議題重點在進口與受檢，陳吉仲的角色相對較少。陳時中因為疫情，為今年民進黨政府最受關注閣員，陳吉仲聲量相對少。

6.過去大力反對民進黨政府政策的柯文哲，在此選擇少說話的原則，因去年創黨後，柯的聲量急遽下墜，相關議題的聲量，柯也相形見拙。

7.馬英九每次談美豬美牛就被自己的過去所檢視；江啟臣身為國民黨主席，對美豬議題相對低調，又戰略模糊，因此聲量較少；侯友宜則在美豬的議題上角色較為邊緣。

(中時新聞網)