大聯盟季後賽美國聯盟分區系列賽台灣時間周二（6日）開打，採5戰3勝制，洋基、光芒兩隊交鋒，爭奪聯盟冠軍戰參賽資格。公認戰力相當的光芒隊，其總教練凱許今（4）日公布前3戰先發投手，分別是史奈爾、葛拉斯諾、莫頓，洋基只確定由寇爾打頭陣，其他場次尚未確定。

史奈爾曾拿下2018年美聯賽揚獎，日前在外卡系列賽首戰對藍鳥隊先發，主投5.2局送出9次三振，僅被敲1支安打，並拿下勝投，由他打頭陣理所當然。

葛拉斯諾在第2戰先發6局、失2分，送出8K，幫助光芒拿下第2勝，並以2連勝淘汰藍鳥隊，晉級分區系列賽。莫頓在外卡戰還沒上場比賽就結束了，他在例行賽先發9場，戰績2勝2敗、自責分率4.74。

至於寇爾在外卡戰首場對戰印地安人隊，先發7局狂飆13K，被擊出6支安打，含1發全壘打、失2分，終場洋基以12比3大勝，寇爾拿下勝投。與其他先發投手相比，寇爾不啻中流砥柱，分區賽當然也是由他領軍開打。

(中時 )