雲林菜農林佳新屢為農民發生，揭露許多不為人知的辛酸與內幕，2020更代表國民黨參選台中立委，最後敗給立法院副院長蔡其昌。昨（3）日他在臉書PO出總統蔡英文5年前的舊文，雖然只給了2字評語，但仍引發不少網友議論。

蔡英文2015年曾在臉書表示，一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。執政無法讓人民安心，選舉到了卻經常用「恐嚇牌」「對立牌」來激化選情，製造社會不安，以此召喚「含血、含淚、含恨」的選票，這種「無良政府」跟「黑心食品」一樣，必須被下架。

「我們的食品不夠安全、居住沒有保障、老年歲月照護不足、青年喪失對未來的信心、而社會的治安每況愈下。」蔡英文提到，人民不再信任政治，因為他們沒有從政策當中得到足夠的保護。

林佳新將該文章截圖後PO上臉書，寫道「呵呵……這兩個字就是評語」。底下網友留言，「簡直說得太好了，這是蔡總統自我檢討報告？」「這巴掌打得真響」「把現在政府說的非常傳神」「好個時空背景不同」「神預言」「蔡英文說得好，相信蔡總統聽得到」。

此外，文中蔡英文也表示，堅信政府必須建立完整的社會安全網，去保障每一個人的生活，並提到五大社會安定計畫，就是要讓整個社會能夠串連起來，照顧彼此、扶持你我，讓政府和人民一起走下去，強調會重建食品安全、完成社會住宅、建構社區照護、保障年金永續、維護社會治安，讓台灣人民找回可以安心的期待。

(中時新聞網)