今年新冠肺炎疫情影響全世界，加上許多名人如NBA球星Kobe Bryant、「小鬼」黃鴻升、《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼、「國標舞女王」劉真等名人逝世，讓今年每個人都過的慘到爆，但國師唐綺陽提醒，2020年還沒結束，剩下3個月更是要凡事小心再小心，因為上半年醞釀的事都即將在下半年引爆，對此，唐綺陽分享一神準的直覺測驗，分析誰能擺脫2020年底的衰運。

國師唐綺陽在《女人我最大》節目中出了一道題目，「老朋友的總公司空降了一位新主管，你的直覺是？」邀大家一起選擇：

1.沒本事的皇親國戚

2.很能幹自信的女強人

3.做事沉穩的老臣

4.上任先來三把火的麻煩鬼

唐綺陽說道，這題目其實是測驗遇到不順心的事情時，每個人會用什麼心態解決。

選【1.沒本事的皇親國戚】的人，屬於樂觀型，神經大條一轉身馬上忘記。

選【2.很能幹自信的女強人】是屬於冷靜型，就事論事，懂得解決事情。

選【3.做事沉穩的老臣】，表示是悲觀型，當運氣不好時，就算旁人鼓勵你沒事的、會好起來的，但你還是會惦記著不好的事，像是破財、身體受傷或忙到不知所以然、事情一樁接著一樁，很悲觀。

選【4.上任先來三把火的麻煩鬼】是想很多的類型，容易把事情越想越負面，最後把事情變得很嚴重，鑽牛角尖。

2020結束僅剩3個月 唐綺陽警告：衰事才正要爆發。(翻攝自youtube)

(中時新聞網)