今年大聯盟中區乍看是大贏家，7隊殺進季後賽，美聯中區雙城、印地安人、白襪，國聯中區小熊、紅人、紅雀、釀酒人。沒想到外卡戰開打後短短幾天被殺得一隊不剩，總計中區球隊的戰績是難堪的2勝14敗，7隊裡有5隊遭到橫掃。

本季採用跨聯盟同區對戰，國中和美中乍看有許多強隊，但那是中區關起門來且只打60場「弱弱相殘」的結果，碰上東區和西區球隊就原形畢露了。

例如美中三雄只是因為有皇家、老虎墊背，加上短期戰力差不多才相持不下。印地安人被洋基橫掃，他們的投手三冠王「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)本季初次碰上美東球隊就被單場痛打7分。雙城被太空人橫掃，白襪輸給了往年一直闖不過首關的運動家。特別是太空人例行賽勝率低於5成，仍舊把雙城打的無法還手(兩場只得2分)。

國聯中區更神奇，5隊有4隊進入季後賽，海盜隊犧牲自己給大家當沙包，是本季唯一不滿20勝的球隊(19勝41敗)。另外4隊雖然有小熊、紅雀這樣的實力派，紅雀意外遭到教士逆轉，小熊則是兩場只得1分。「7隊進入季後賽」原本是可以載入史冊的事蹟，如今成為最丟臉的紀錄。

(中時新聞網)