統一獅今（5）日在台南棒球場和樂天桃猿（Rakuten Monkeys）進行3連戰第3場，上演本土對決，樂天先發投手是生涯一軍初登板的張喜凱，地主統一獅則由江辰晏先發。

張喜凱原就讀文化大學，去年投入中華職棒季中新人選拔會，以下勾投球聞名，在選秀會中第5輪獲Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）青睞；去年在二軍出賽不盡理想，出賽7場吞下1敗、1救援失敗，自責分率18.00，每局被上壘率（WHIP）也高達2.60。

本季張喜凱仍在二軍出賽，登板20場，其中16次是先發身份，戰績3勝6敗、自責分率4.95，奪下今年二軍「防禦率王」。雖然開季表現不穩定，自責分率一度達8字頭，不過進入7月表現回穩，7月以後出賽10場，其中5場是優質先發，而且還曾繳出7局無失分好投，這場比賽是他生涯一軍初登板。

獅隊江辰晏本季出賽15場，戰績4勝9敗、自責分率是偏高的7.68。雖然對戰樂天戰績2勝2敗、但自責分率仍高達8.53。對樂天打線被打擊率為3成55；其中對右打者高達4成60；對左打則是具壓制力的2成67。朱育賢、陳俊秀和林立等具有長打能力的選手，都曾對江辰晏轟出2發全壘打，陽耀勳、藍寅倫和林泓育則各有1支。

(中時 )