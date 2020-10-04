隨著湖人距離總冠軍越來越接近，讓人不禁回想起湖人去年夏天，拿出一堆交易籌碼跟鵜鶘換來「一眉哥」安東尼戴維斯的驚人交易，當時庫茲馬意外被留了下來，如今有機會爭冠，讓他4日受訪時不禁表示，「我感覺自己很幸運，也非常感謝！」

去年6月為了爭取安東尼戴維斯的加盟，湖人一口氣送出「球哥」朗佐鮑爾、英格拉姆、哈特等新星，以及5個首輪籤，才把安東尼戴維斯挖來湖人跟「小皇帝」詹姆斯並肩作戰，原本庫茲馬也被列在交易籌碼當中，最後卻被湖人留了下來。

「換作往年這個時間，我已經待在家裡無所事事了，但如今我們走到這裡，」目前扮演湖人第六人與第3得分點角色的庫茲馬表示，「在安東尼戴維斯加入我們之後，我還能繼續留在隊上，成為爭冠球隊的一員，對此我只想說非常感謝。」

「這種感覺很有趣，特別是對我而言，我能做的就是活在當下，每個回合盡力去打，充滿能量去狙擊對手、防守對手與幫助隊友，這些是我可做到的，」庫茲馬說，「我來到場上就是去競爭的，能打總冠軍賽一直是我的夢想，我很享受。」

只是庫茲馬今年季後賽表現，就像國內某體育主播開玩笑形容是「訊號不穩定的WIFI」，總冠軍賽G1投7中1、僅拿3分，到了G2投8中3、貢獻11分，還出現相當無腦的背後傳球失誤，假如他真想一圓冠軍夢，他的表現必須更穩才行。

(中時 )