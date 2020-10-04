美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，正在隔離治療，成為美國總統大選以來最震撼的「驚奇」，更有人認為川普將會輸了大選。但前藍委陳學聖不這樣認為，陳直言要說川普已輸定言之過早！原因就在於川普將取回選戰的話語權，拜登只能在川普設定的局內打選戰。這是川普的優勢！

陳學聖今在臉書發文表示，很多人用「十月驚奇」來描述美國總統大選最後階段，而川普夫婦染疫的確是個驚奇，而旅程才剛剛展開。以他學政治還有多年從政經驗，川普雖然後面民調有拉近，但就總是差那麼一點點，如果川普不改變策略，只是如禮行儀跑完既定選舉行程，結果一定必輸無疑！所以必須出奇招，才能逆轉！

陳學聖直言，「我們不清楚川普如此重要人物，在如此關鍵時刻如何會染疫，但這是大危機，也同時是川普的大轉機」。沒人知道川普會出什麼招，說什麼話，而且因隔離，外界只能接受川普單方面傳遞的訊息，同時提早體驗如果沒有川普的美國，會產生什麼動盪，這對川普支持者，絕對有極大強化作用。

陳學聖更指出，另方面尷尬的是對手陣營，這時說什麼都不對，所有選戰本該有的批評、攻擊，現都只能停止，不然，對病人指東道西，就是殘忍！現能作的，就只有祝福！但這是微弱的，是喚不起選民太大熱情！

陳學聖稱，這一來一往間，此消彼長，勝負是否也在悄悄移動區位，是值得睜大眼睛細看的！台灣總統大選自從直選以來，一直不斷有驚奇之旅，現看到美國川普染疫，反並不覺得陌生。但台灣最終是否只會是個觀局者，還是會意外捲入，我們真的也要保持高度警戒，一點都大意不得！

(中時新聞網)