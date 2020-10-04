去台東一定要吃什麼？內行人會說吃便當！花東緃谷區南端是台灣著名米倉，去到當地吃美味便當，是出遊一大享受。淡大教授包正豪說，到池上要吃便當，那到關山呢？好像還是應該吃便當。經他品嘗給出的評價，引來底下網友紛表認同。

中秋連假，淡江大學院長兼教授包正豪安排了3天爬山行程，他在臉書上發文說，到池上要吃便當，那到關山呢？好像還是應該吃便當。個人覺得，關山和池上便當一樣好吃。他認為，人為行政區劃切割不開那孕育好米的水土！只是池上名聲太大，掩蓋掉關山的光芒。

東台灣產米，以台東池上最富盛名，由於池上米好吃，也因此發展出池上便當、池上飯包的連鎖便當品牌，相對的，鄰近的關山便當較不受到關注。但當地人皆知，花蓮富里鄉、台東池上鄉、關山鎮毗連，是花東緃谷區最重要的糧倉，即使米的品牌不同，其實品質都相當不錯的。近年來，花蓮富里打出富麗米品牌，台東關山便當也有愈來愈多粉絲。

一位網友指出，從關山-池上到富里都是高雄139號稻米產區。花東縱谷米倉。一位在地人出聲說，關山便當是真的懂台東的人會去吃的，池上便當則只吃全美行。另外推薦真正台東人才會知道的便當店：三角公園的小亨利便當。除了吃便當，也有人力推風景也值得一看，那一帶不只是那棵金城武樹鎮，時間對的話，滿滿的稻穗海才是經典。

(中時新聞網)