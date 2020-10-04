民進黨立委王定宇提出「國家安全法增訂第2條之3及第5條之3條文草案」，草案明定人民不得為大陸、香港、澳門及境外敵對勢力進行政治目的宣傳，違者將處1萬元至10萬元罰鍰。若在公共場合懸掛、升降、手持或揮舞中港澳及境外敵對勢力代表旗幟、標誌者，警察機關應取締，並處1萬至5萬元罰鍰。

這個提案讓網友相當傻眼，臉書粉專比特王就貼文表示，民進黨連自己國內的國家認同都搞不定，整天攻擊一個小女孩，如今又把中華民國拿出來當神主牌，這樣子搞不覺得丟人嗎？更表示，與其禁止五星旗，不如禁舉民進黨黨旗，防止綠營消滅中華民國比較快！

這篇文章引來許多網友討論，紛紛回文表示「民進黨連國旗都不拿了，還在裝三小」、「執政之後忽然發現戒嚴真好」、「立委好好做事不行嗎」、「一天到晚想盡各種方式要把中華民國的標誌去除掉、卻對著一個手無寸鐵的小女生、竭盡所能地打壓」、「只會說幹話還會做啥」。

(中時新聞網)