台灣民眾黨日前遭爆有嚴重內鬨的情形，尤其是黨主席柯文哲和立委蔡壁如，而兩人也在今日同台出席「2020台北世界動物日」活動，媒體詢問柯文哲是否知道蔡壁如要來，柯回應，「她跟何承翰是好朋友，但她要出席我怎麼會曉得」，對於外界傳言兩人關係生變，蔡壁如受訪回應，「過去在台大醫院相處也會被誤會是不是吵架，但從以前相處模式就是這樣。」

「2020台北世界動物日」今早在台北社會創新實驗中心舉辦，柯文哲、蔡壁如、動保委員何承翰、立委高嘉瑜、議員徐巧芯、楊靜宇等人，都到場支持，而柯蔡兩人在日前也傳出關係生變，柯今回應，「她是何承翰好朋友，所以來支持，不知道她要來。」

被媒體問到與柯文哲見面頻率，蔡壁如則表示，在許多公眾場合會碰面，但私下因為各自都很忙比較少見面，蔡也指出，在台大醫院時也時常被誤會吵架，但與柯的互動就是這樣，個案檢討通常都會比較激辯，只是都有自己的想法表達出來，在政治場合就會被外界認定是在爭論，但其實不會，畢竟一起工作20年了。」

此外，媒體追問蔡2022選舉，藍白是否會有合作空間，蔡回應，這個目前無法回答，黨部的事情是由祕書長在處理。

(中時 )