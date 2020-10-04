恆述法師日前因債務風波引發社會關注，除了在節目怒斥弟弟張菲、費玉清，也「螢幕還俗」穿高跟鞋、化妝等，復出動作頻繁。她近日透過社群平台，再度談起債務話題，感嘆：「一個人窮了，別人就像是躲瘟疫一樣的躲著你。」

恆述法師4日半夜在臉書發文，先是拋出「人窮了，就不要到處求人」她用看透人心的口吻繼續說：「人窮了，就不要到處求人了，你是難以遇到貴人的…很多時候，一個人窮了，別人就像是躲瘟疫一樣的躲著你，就算是親戚朋友，都會假裝不認識你…」。

同時，她也吐露欠債的心聲，「負債的我們，暫時的卑微，也要堅強的挺過去…記住；一時被人家看不起，無所謂，但是不能一生被人小看。」最後提醒網友們：「再小的錢，也要懂得放下姿態去賺，再大的債務，只要有勇氣面對，遲早都會還清。」一席話似乎也在替自己加油打氣。

恆述法師敲敲打打164個字後，隨文附上一張「螢幕還俗」照，只見她包著紅色頭巾，臉上化著淡妝，身穿黑色亮片外套，脖子上還掛著一條寶藍色的珠寶項鍊，粉絲看了紛紛留言鼓勵：「說的好！！！！！希望澎恰恰有看到這篇文章」、「對對對~有道理。PS.Jenny 姐姐的新造型美賣喔」、「法師至真至情，真的只有支持」。

(中時新聞網)