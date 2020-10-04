共軍頻頻擾台，中科院9月9日清晨在屏東九鵬基地測試新型火炮、飛彈性能，試射最大彈道高度為「無限高」，當時有多架中共軍機進入我西南空域應變區活動。10月14、15日中科院將再試射「無限高」飛彈，共軍是否會再有動作，引發關注。

9月9日中科院試射「無限高」飛彈，國防部證實，當天上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動；而我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對。

根據交通部航港局發布的射擊通報，10月14、15日清晨中科院將再進行火砲試射，地點在屏東九鵬基地，最大彈道高度為「無限高」，並提醒航行船隻避開該區域，注意航行以策安全。

據《聯合報》報導，軍事專家推估可能試射「雄二E增程型巡弋飛彈」。前雄三飛彈總工程師張誠向《自由時報》透露，應是單純測試「增程型天弓三型飛彈」性能，如爬升率、高扭力、急轉彎等，應該不會試射靶彈進行攔截測試。

(中時新聞網)