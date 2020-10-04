台灣基進嘉義黨部昨在臉書發文指出，有民眾反應，河濱運動公園生態池內的荷花，大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，並批嘉義市長黃敏惠上任後一直蓋新公園，卻不維護舊有公園，「本末倒置」。網路觀察家「宅神」朱學恒則批台灣基進深耕嘉義卻不知道「荷花花期到了」，諷刺表示，到底怎樣的奧客連荷花枯了也要投訴，導致基進沒常識這件事被發現？

台灣基進嘉義黨部發文指出，接獲民眾反應，河濱運動公園生態池內的荷花，大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，經過的民眾表示看起來十分噁心。該粉專痛批嘉義市政府沒有盡到維護公園的責任，並認為黃敏惠上任後，嘉義市一直在蓋新公園，卻不去維護舊有的公園，這樣根本就是本末倒置，這樣重「量」不重「質」的公園，一定不是嘉義市民所樂見的。該粉專也在貼文底下解釋，詢問過植醫專家，專家研判這不是病蟲害，可能是因為生態池內雜草過多導致荷花營養不足，該回應卻遭網酸「世上有不會枯萎的荷花和葉子嗎？」、「笑死人了貴黨的知識令人堪慮」。

宅神也酸台灣基進，深耕嘉義卻不知道秋天到了，荷花花期到了。宅神直言，以後都插假花，永遠不會枯也不會好噁心了「好不好呀？」他也質疑，到底什麼樣的奧客，連荷花枯了也要投訴，導致基進沒常識這件事被發現？

網友則紛紛諷刺表示「原來秋冬花枯萎時，要插上假花度過有礙觀瞻期」、「基進好像放生高雄了！改監督其它縣市了」、「沒有韓可以修理，改修理別人」、「沒常識要常看電視啊，枯萎是正常的啊」、「高雄換人後，這黨也沒什麼聲音了」、「跟昔日他們在監督愛河褐色有87%像」、「台灣基進嘉義黨部接到電話其實可以先查證荷花花季，然後在現地確認枯萎原因，再回報檢舉人，這樣就不會有爭議，也可以發文說有在做事」。

(中時新聞網)