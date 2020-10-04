有民眾在超商買咖啡沒有馬上喝，出去講了一通話後才將咖啡帶走，沒想到等她喝完時，發現杯底黏了一塊白色「不明物體」，仔細一看竟然是嚼過的口香糖，而且還在疫情敏感時刻，讓她不禁作噁，氣到直接到警局報案。

這名網友在《臉書爆料公社》發文表示，在超商買一杯咖啡，因為臨時跑出去接了一通電話，把咖啡留在超商桌上，講完電話才回頭把咖啡取回，沒想到喝完才發現，杯底有一塊嚼過的口香糖，她嚇到直呼：「天啊，在這個疫情敏感的時間，那是多可怕的事情」。

原PO請店員調監視器後發現，原來是坐在超商內的顧客把嘴裡的口香糖扔進她的咖啡，甚至還若無其事地看著對方把咖啡喝完才離開。原PO事後向警局報案，但由於對方沒有騎車或開車，所以找不到人，而且是喝完咖啡才發現，不是現行犯不能告毀損罪，只能自認倒楣。

網友看了嚇傻紛紛回應「下次飲料離身千萬別喝」、「想想她早上沒刷牙就覺得噁」、「真的防人之心不可無」、「如果是被下藥後果就不堪設想了」、「這社會本來就病得不輕」；還有網友指出，曾看過有人把停在路邊機車掛在前面的飲料喝了幾口後又放回去。

(中時新聞網)