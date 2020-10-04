騎士在臉書不公開的社團「台灣機車路權討論社」PO出影片，直指食品行貨車逼車，其內文遭轉出討論。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

騎士在臉書不公開的社團「台灣機車路權討論社」PO出兩段影片。（翻攝自臉書「台灣機車路權討論社」）

日前屏東發生水產行小貨車疑惡意逼車撞翻重機事故，引發網友前往水產行出征；台中一名騎士三日上午疑似也遇到一家水產行貨車逼車，他怒將影片PO上「台灣機車路權討論社」抱怨「現在是每個縣市都要來一個水產行就是了？」對此，轄區台中市警察局二分局強調，未接獲報案，貨車是否違規逼車仍待更多資料才能研判。

有騎士在臉書不公開的社團「台灣機車路權討論社」PO出兩段影片，並點名貨車上食品行名稱及貨車車牌號碼，指稱「現在是每個縣市都要來一個水產行就是了？好好的騎直線，你硬要擠過來，按了喇叭又高潮，追我追了兩個路口，拉下窗戶說我騎路中間我有問題，我不騎路中間 難道我去騎水溝蓋啊？一說要叫警察就自己跑了是怎樣？…」

騎士在十月三日PO文，但影片顯示時間則是8月6，騎士在文末也寫著「有沒有人知道怎麼改影片顯示時間？」，因而確切時間仍待釐清。

對此，台中市二分局交通隊指出，目前未接獲民眾正式報案，影片中騎士與貨車都是直行學士路往進化北路方向前進，期間貨車變換車道疑未打方向燈，但因為影片畫面極短，仍無法確定是否違規；警方也呼籲民眾行車要注意環境與車流狀況，並遵守道路交通規則，以確保自身行車安全。

(中時 )