葉毓蘭諷川普得新冠 侯友宜：都在忙登革熱 11:542020/10/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午出席「世界動物日 讓愛飛起來」野放活動。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜上午出席「世界動物日 讓愛飛起來」野放活動。（王揚傑攝） 新北市長侯友宜今（4）日上午出席活動時，被媒體問到立委葉毓蘭針對川普夫婦染疫的事情發文，被批評說拿病來開玩笑。侯友宜表示，這段時間因為都在忙登革熱，或是中秋假期的交通，他對這個新聞沒有很在意和了解，不過，一個重要的國家元首染疫，我們都要祝福他早日康復，一般民眾是要用這樣的心理來看待，人跟人之間用關懷與支持，得診的需要被關心，我們更應該多付出關心。 (中時 ) #侯友宜 #登革熱 #川普 #新冠肺炎 #葉毓蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 御醫：川普病況好轉 知情人士：未來48小時至關重要 06:102020/10/04 國際 台股拚返月、季線 聚焦3動向 04:102020/10/04 專題周報 戴口罩勝扮硬漢 拜登暗諷川普 04:102020/10/04 國際大事 疫發不可收拾 白宮爆群聚感染 04:102020/10/04 國際大事 蓬佩奧今啟程 走訪日蒙南韓 04:102020/10/04 國際大事 股市黃曆－空方氣勢有限 台股走勢相對穩健 04:102020/10/04 產業特刊 Q3營收轉強 5G新機帶旺 創意聯發科 營運佳 04:102020/10/04 產業特刊 川普唯一止血牌 康復愈快愈好 04:102020/10/04 國際大事 川普確診 五眼聯盟派軍巡台海 04:102020/10/04 國際大事 新聞早班車》人擠人不戴口罩 秋冬恐爆疫情 07:032020/10/04 政治 政治熱門新聞 川普確診 命理師大膽預測「未來美國總統」跌破眼鏡 - 政治 六合慘況被酸「早沒落了」 網再曝瑞豐夜市人潮 嘆：想念韓國瑜 - 政治 美國若派兵協助台灣 美台海專家爆結局 - 政治 「罷王」二階達標 王浩宇怒：將做出重大決定 - 政治 韓粉長輩烤肉問韓國瑜為什麼會輸？網神回一句「韓總名言」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。