新北市長侯友宜上午出席「世界動物日 讓愛飛起來」野放活動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（4）日上午出席活動時，被媒體問到立委葉毓蘭針對川普夫婦染疫的事情發文，被批評說拿病來開玩笑。侯友宜表示，這段時間因為都在忙登革熱，或是中秋假期的交通，他對這個新聞沒有很在意和了解，不過，一個重要的國家元首染疫，我們都要祝福他早日康復，一般民眾是要用這樣的心理來看待，人跟人之間用關懷與支持，得診的需要被關心，我們更應該多付出關心。

(中時 )