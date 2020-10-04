中秋4連假，不少人都會返鄉與家人團圓過佳節，不過一名網友卻表示，她晚間入睡時，卻聽到客廳傳來陌生女子的聲音，令她十分害怕，但仍鼓起勇氣去找尋聲音的來源，才踏入客廳，便看見爸媽端坐在電腦前，一問之下才知道，他們正在替她看有無台鐵車票，而方才那詭異的女子聲音，便是從電腦傳出。

原PO於《Dcard》發文表示，中秋連假就快要結束，於是她帶著不捨的心情，上網打開某YouTuber的頻道，將恐怖劇情相關影片一次看完，看至快午夜12時，便上床睡了。就在半夜，半夢半醒之間，聽見一個窸窸窣窣、很像有人在走路的聲音，她沒多想便繼續倒頭睡；但不久後卻又聽見一陣聲音無高低的女音，不斷地喃喃自語，由於隔著房門也聽不清楚。

她戰戰兢兢地往門口走去，她心裡非常確定這「女聲」不屬於家裡任何一個人，但仍鼓起勇氣將房門推開，只留一小門縫朝外撇了一眼，映入眼簾的竟是她的父母。只見兩人端坐在電腦前研究「台鐵訂票」，而剛剛那個「女聲」則由電腦發出。媽媽見到她後，便說「拍謝把妳吵醒了，我們想說幫妳看看半夜會不會有人退票，但不太會用」。

客廳詭異「女聲」，其實是台鐵網站的按語音播放服務。（圖／翻攝自Dcard）

此話一出，讓她當場鼻酸，她表示自己「因為沒訂到返程的座位車票， 所以半夜爬起來想說幫忙訂看看。」由於父母們不太會使用電腦相關設備，因此每次敲打驗證時，都會使用網站按語音播放，她表示不介意自己在台鐵上站立4至5小時，也不願父母犧牲睡眠時間，就因心裡擔心孩子，最後她更呼籲大家「好好珍惜與父母的相處時光」。

(中時新聞網)