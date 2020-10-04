今天是世界動物日，高雄市政府特別在高雄市燕巢動物保護關愛園區舉辦「Hello Animal~來動物的家」活動，邀請大小朋友一起「向汪喵們致謝」，家有寵貓的市長陳其邁也現身在「美容大補帖」教室，和大家一起學習幫狗狗洗香香。

陳其邁穿著工作圍裙，試水溫、護著耳朵淋濕狗兒全身毛髮、上洗毛精時順便「馬殺雞」，動作毫不含糊，頂著滿身泡泡的「毛茸茸」則半瞇著眼睛安靜地享受著VIP的服務。

今天是世界動物日，家有寵貓的市長陳其邁現身在高市燕巢動物保護關愛園區「美容大補帖」教室，和大家一起學習幫狗狗洗香香。（林雅惠攝）

陳其邁表示，多年前他也曾在壽山動物保護教育園區當過洗狗志工，今天來到燕巢園區，充分感受到高雄市這些年在動物保護的持續努力；另高雄市議員高閔琳及鄭安秝也到園區表達關切。

陳其邁說，園區不僅在硬體設施考量到動物居住和訪客需求，成為兼具動物中途收容和友善動物與環境的舒適空間，同時也結合地景資源導入生命教育，發展出特色的惡地生態遊程，放眼全國可以大聲的說，只有高雄市做到了。

陳其邁指出，高雄市是友善動物的城市，珍重也尊重包括流浪動物的每一個生命，歡迎大家到燕巢和壽山動物保護園區走走，不論是參加活動、當志工或是認養動物，對人和動物都是非常美好的體驗。

陳其邁表示，毛小孩就是我們的家人，牠跟人一樣有情緒，個性也不一，只要多花一點時間陪伴牠，讓牠有個好的環境，自然而然不會棄養牠。

他強調，高市府推動壽山動物園升級計畫是刻不容緩的事，不論從環境改造或動物照顧上都要努力，因此擬了短中長期規劃，會請最好的建築師做整體規劃，也會請動保專家讓動物園成為動物友善的家。

(中時 )