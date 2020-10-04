第31屆金曲獎圓滿落幕，本屆金曲獎評審團主席陳鎮川（川哥）今凌晨發文，感性表示金曲評選十個月來學了很多，「聽了很多音樂、也找到很多聽音樂不一樣的角度。今晚我把傳和承都做了，沒有到最好但已盡力，沒有到最好但已盡力」，認為「台灣有金曲獎真的很值得驕傲」，對他而言，每年金曲獎不知怎麼地，變成在演藝圈工作的他，「刻在心裡消失不了的情人節」。

陳鎮川往年都擔任製作金曲獎典禮的工作，今年交由子弟兵接掌，他則受邀擔任評審團主席，昨晚典禮結束，他連趕二場慶功宴，陪張惠妹的弟子持修完成慶功後已是凌晨2點多，返家稍做休息後，川哥今凌晨4點半左右發文表示，金曲31對他來說是「傳與承」，「我把頒獎典禮大膽的交給了子弟操刀」，他謙虛表示自己只是在旁「操那一點點微不足道的心」，事實證明「我的孩子，撐得起來」。

陳鎮川也說「傳完了以後我承」，對於這次接下從未挑戰過的評審團主席，他認為「今晚我把傳和承都做了，沒有到最好但已盡力」，金曲獎甚至已成為他心中的一部分，「每年的金曲獎，不知怎麼的變成在演藝圈工作的我刻在我心裡消失不了的情人節了」，陳鎮川更對台灣的音樂引以為傲，「台灣有金曲獎真的很值得驕傲」，並肯定新生代的作品「台灣年輕人怎麼有辣麼多好聽的音樂啦」。

陳鎮川（左）昨趕赴持修的金曲慶功宴。（吳松翰攝）

(中時 )