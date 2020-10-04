庹宗康（左起）、謝金晶、朱海君、NONO以及綠茶開心同框。（羅永銘攝）

朱海君以專輯《花開的時》獲得第31屆金曲獎最佳台語女歌手獎，4日凌晨舉辦慶功宴，庹宗康、錄茶也現身祝賀。朱海君老公NONO先前曾喊話愛妻得獎請吃雞排，他慶功宴上笑說：「幸好這次是北流6000人，不是小巨蛋2萬人，不過剛打進公司，大家都不敢接我電話。」他希望研擬一個開心的方式，可能到各節目送雞排，也可能北中南找家店發送，「要再跟雞肉商叫貨，今天全台雞肉商都吶喊朱海君得獎。」聽到若發6000片雞排需花48萬，他轉頭喊話愛妻：「有獎金啊，10萬叫貨很OK啊。」朱海君笑回：「我才去櫃上看一個包耶。」

NONO提及愛妻已在錄明年新專輯，是否怕朱海君明年又得獎，荷包再次大傷，他笑回：「那時應該投資別的，考慮單價低一點的，像是原子筆之類的。」現場一片笑聲。這次朱媽媽跟女兒NO妹也有參與典禮，朱海君夫妻被問到何時拚生下一胎，NONO表示：「生小孩順其自然，開工自己找時間，NO妹一開始喜歡弟弟，這陣子覺得妹妹比較好。」至於期待什麼性別？NONO笑說：「都可以，男生好了，我可以把事業傳承給他，NO妹感覺比較喜歡唱歌跳舞。」朱海君則覺得小孩只要健康就好。

朱海君戴著爸爸的錶走紅毯。（豪記唱片提供）

才剛封后，是否影響下一張專輯方向？朱海君表示：「下一張還是很驚豔，我跟製作老師已有共識，每張都要超越前一張，每次挑戰真的不太一樣，音域、編曲……每個共鳴點各不相同。」朱爸爸7月底驟逝，她坦言這次特別帶著爸爸的手錶走紅毯，「給我滿滿力量，雖然有遺憾，但我會把獎座帶回娘家給爸爸看，我相信他今天有來，一切盡在不言中，我用當女兒的心跟父親心電感應，我們都知道彼此講什麼，一直覺得爸爸沒離開過」。她提及姊姊還特地到屏東買來31顆一口粽，取「包中」諧音，典禮前整個團隊都吃了。

(中時 )