中信兄弟林智勝昨日在對上富邦悍將的比賽中發生意外，因為積極跑向一壘，左腳沒踩穩發生腳踝「翻船意外」大扭傷，當下被擔架抬下場送醫。林智勝今日包著腳踝仍現身新莊球場隨隊，他表示傷勢並沒有想像中嚴重，本季還有機會出賽，在救護車上立刻看當時影片，即使受傷拚戰精神仍不減，「我下次還是會衝。」

林智勝還原受傷當下的情況，「跑過一壘後第一步右腳沒力，所以趕快又用左腳撐，結果就直接翻船了。」林智勝4月底才發生手指脫臼意外，當時休息2個多月才回一軍，前陣子林智勝才因手感不佳下二軍調整，歸隊沒多久又發生意外，「當下第一個想法怎麼又受傷，生自己的氣，但第一次的手、第二次的腳，檢查後都發現沒有想像中嚴重，不是整季報銷，已經很幸運了。」

發生意外送醫的救護車上，林智勝立刻找出當下影片，他自己也不太清楚怎麼發生的，「不知道扭到角度這麼大，呈現90度狀態，看影片才知道，下次還是要衝阿，不然怎麼辦！」

雖然受傷，不過醫生評估有時間可以回到球場，已經是不幸中的大幸，林智勝表示自己當然很想跟球隊一起打季後賽，「還要看腳的狀態，畢竟冠軍戰跟例行戰不同，預估先休息7到10天，這一周先持續冰敷消腫。」林智勝表示會與防護員、教練團好好評估，也要看教練對隊形的需求，若自己能做到才會重回球場。

(中時 )