恐怕也只有「一眉哥」安東尼戴維斯有膽子這樣對待「小皇帝」詹姆斯吧！《ESPN》記者洛伊4日引用湖人總教練佛格說法，安東尼戴維斯竟在剛去湖人練球時，直接告誡詹姆斯在防守時走位出了哪些錯誤，且要求他當場改正，讓所有湖人隊友吃了一驚。

「在一開始的訓練當中，詹姆斯與安東尼戴維斯發生很多次你來我往的意見分歧，」湖人總教練佛格表示，「安東尼戴維斯會告訴詹姆斯，那個人是你的，不要試著閃避，那是你應該輪替守到的人，然後詹姆斯都會接受他的建議。」

畢竟詹姆斯很清楚本季入選年度防守第一隊的安東尼戴維斯，絕對是他生涯當中防守最好的隊友，聽取安東尼戴維斯建議並沒問題，況且兩人本來就有不錯交情，更同屬王牌經紀人瑞奇保羅門下，詹皇也早就希望一眉哥成為他的隊友。

就像湖人後衛丹尼格林所說，「詹姆斯與安東尼戴維斯帶著對彼此負責的期望一起打球！」就是因為這兩大球星帶動，湖人本季防守功力明顯大增，也成他們一路闖進總冠軍賽，甚至目前處於2比0領先的關鍵因素，接著就看湖人能否如願摘冠了。

(中時 )