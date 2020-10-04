美國總統川普確診新冠肺炎後，民主黨籍對手拜登似乎自信心大爆發，先是稱將會成為美國總統，昨（3）日晚間又在推特倒數，再過一個月支持者就可以稱呼妻子為第一夫人。

One month until we can call @DrBiden our First Lady-Elect. pic.twitter.com/Yi6wxsonYP — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

民主黨籍總統候選人拜登昨日晚間在推特向支持者喊話，「再過一個月我們就能稱拜登博士（@DrBiden）為第一夫人。」拜登博士為拜登妻子吉兒（Jill Biden）的推特帳號。

拜登此篇推文引發吸引21萬人按讚，許多支持者留言祝他順利達成目標，稱頌他和妻子將會是很棒的總統與第一夫人，不過也有不少川普鐵粉跑來出征，回嗆「是在作夢嗎」，砲轟拜登美夢不可能成真，更有人毒蛇稱他真的「病了」，該去檢查一下。

Dreaming? — Jason Alexander Roberge (@JasonRobergeVA) October 3, 2020

值得注意的是，自從川普2日宣布確診新冠肺炎以來，拜登在推特上的措辭似乎更充滿自信，在此之前，他通常在推文中痛罵川普不守法律和規定，讓美國更弱、更分裂、更暴力，稱選民值得一個「講真話的總統」，呼籲選民出來投票。不過3日他在推特宣告將成為「美國人民的總統」，不管選民是否投票給他，「我都會代表你。」

(中時新聞網)