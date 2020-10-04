創新節目型態《相聲百人一首》將從5日起，每周一至周五晚間17:57至18:00於中天綜合台首播，晚間18:56至18:59 在中天娛樂台重播，同時亦於中天電視YouTube頻道專區播出。《相聲百人一首》用生動活潑的方式演繹相聲，帶領觀眾輕鬆穿梭古今，此影音計畫案由中華文化永續發展基金會與相聲瓦舍合作推出，以雙人相聲呈現膾炙人口的詩詞韻文，融合現代年輕人的流行詞彙，盼與觀眾一同品味古典詩詞之美。

《相聲百人一首》由馮翊綱、徐妙凡師生二人親自選編，廣邀曾與相聲瓦舍合作過的寫手們、馮老師指導的學生們，共有21位作者齊力創作，從歷史古詩詞出發，結合時事生活、年輕一代的新潮用語，揉融出讓人耳目一新的劇本。當初靈感取源於日本國民文學《小倉百人一首》，再從大家最熟悉的《唐詩三百首》出發，從後漢曹操〈短歌行〉到明朝楊慎〈臨江仙〉，1300年的歷史時空、100位詩詞名家每人挑1首，詮釋成這100段、每段3分鐘的「微型相聲」。

韋以丞（左起）、翁銓偉、梁皓嵐在《相聲百人一首》表現精采。（中天綜合台提供）

提及當初發想製作《相聲百人一首》的原因，馮翊綱坦言，由於相聲瓦舍團隊的同仁們陸續結婚生子，自己有所感觸，因而萌生創作《相聲百人一首》的想法，希望能將這些創作獻給下一代作為啟蒙教材，馮翊綱表示：「主要是觀察到教改後，課綱中的古文比重逐年遞減，越來越稀薄，以一個劇作者為出發，不學詩無以言，沒有古文的根基，就沒有作文的產生，古文的存在是希望能讓大家增加人文素養。」

從古文下手，做一些有意義、有內涵的相聲，馮翊綱也期望能啟發下一代，對話之中引經據典，談話內容更加豐富。《相聲百人一首》主要演員共10位，個個擁有豐富演出經驗，語句詼諧幽默。

(中時 )